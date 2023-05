Roma, 6 mag. (LaPresse) – Un 52enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, è morto questa mattina verso le 9.30 all’interno dell’officina meccanica in cui lavorava. Secondo una prima ricostruzione il 52enne- per cause in corso di accertamento – sarebbe rimasto schiacciato sotto un camion in fase di riparazione.

