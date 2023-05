Milano, 5 mag. (LaPresse) – “È difficile fare una maggioranza con la Le Pen in Europa. Io credo nell’alleanza tra liberali, popolari e conservatori, perché nessuno si allea con la Le Pen. La Lega non è la Le Pen, fanno parte della stessa famiglia, sono nello stesso gruppo ma le posizioni della Lega per quanto mi riguarda sono diverse. La Le Pen per noi a livello europeo non è un buon alleato ma lo abbiamo sempre detto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti al termine della prima giornata della convention del partito a Milano. “Io non attacco e non giudico nessuno dico solo che siamo diversi, siamo il Ppe. Il nostro stare insieme al governo non ha nulla a che vedere con le famiglie europee, se poi si può costruire qualcosa a livello europeo lo vedremo. La Lega deciderà e non siamo noi a dire cosa dieci fare, farà la sue scelte. Noi non possiamo essere accusati di essere un governo di estrema destra”, ha aggiunto Tajani.

