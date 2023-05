Roma, 5 mag. (LaPresse) – L’attacco con droni al Cremlino, per il quale Mosca accusa l’Ucraina “è chiaramente un atto ostile” a cui la Russia risponderà “con azioni concrete”. Lo ha detto ai giornalisti il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov. Lo riporta Interfax. Secondo Lavrov, “è assolutamente chiaro che i terroristi di Kiev non avrebbero potuto commetterlo all’insaputa dei loro ‘padroni'”. Il ministro russo ha anche affermato che tutti i suoi interlocutori durante la riunione ministeriale della Sco in India “hanno espresso la loro condanna” per il presunto attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata