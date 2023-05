Roma, 5 mag. (LaPresse) – I contatti tra Russia e Stati Uniti “sono possibili. Naturalmente, qualsiasi contatto è possibile per raggiungere i nostri obiettivi, per garantire i nostri interessi. I contatti, ovviamente, continueranno, se necessario”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmtry Peskov, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sulla possibilità di eventuali contatti tra Mosca e Washington dopo che gli Stati Uniti hanno negato il loro coinvolgimento nel presunto attacco con droni contro la sede presidenziale russa nella capitale.

