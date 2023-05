Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti stanno trasformando Taiwan in una polveriera”. Lo ha detto la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla presenza di alcuni appaltatori della Difesa statunitense al forum dell’industria della difesa di Taiwan-Usa andato in scena Taipei il 3 maggio. “Le vendite di armi statunitensi nella regione di Taiwan violano gravemente il principio dell’unica Cina e i tre comunicati congiunti Cina-Usa. La Cina si oppone fermamente a questo”, ha spiegato Mao Ning. “Ultimamente gli Stati Uniti e le autorità di Taiwan hanno intensificato le loro relazioni militari. Una delegazione composta da 25 mercanti d’armi statunitensi è arrivata sull’isola. E’ un’ulteriore prova che gli Stati Uniti stanno trasformando Taiwan in una ‘polveriera'”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata