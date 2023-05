Belgrado (Serbia), 5 mag. (LaPresse/AP) – Il responsabile della sparatoria di ieri in Serbia ha preso di mira persone a caso, colpendole “ovunque si trovassero”. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, definendo la sparatoria un attacco all’intero Paese. Parlando alla nazione, Vucic ha assicurato che il responsabile “non vedrà mai più la luce del giorno” e ha parlato della sparatoria come di un attacco terroristico. Ha quindi annunciato una serie di misure “antiterrorismo”, tra cui l’assunzione di 1.200 poliziotti e un presidio fisso di polizia davanti alle scuole. Ieri un uomo armato ha aperto il fuoco in tre villaggi serbi uccidendo otto persone e ferendone 14. All’esito di una caccia all’uomo durata tutta la notte, la polizia ha arrestato un uomo vicino alla città di Kragujevac, circa 100 chilometri a sud di Belgrado.

