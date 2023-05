Milano, 5 mag. (LaPresse) – Quello di Adil Belakhdim, operaio e sindacalista 37enne travolto e ucciso da un camion nel Novarese il 18 giugno 2021 durante uno sciopero in un magazzino, fu un omicidio stradale. Il Tribunale di Novara ha condannato a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso Alessio Spaziano, il camionista di 26 anni che quella mattina forzò il blocco dei lavoratori in protesta ai cancelli dell’hub Lidl di Biandrate uccidendo il coordinatore provinciale del Si Cobas. Pena più alta di quella richiesta dai pubblici ministeri Nicola Serianni, Silvia Baglivo e Paolo Verri (7 anni) e quasi il massimo considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche e lo sconto di un terzo della pena per il processo celebrato con rito abbreviato. Nell’udienza celebrata questa mattina alle 12, mentre fuori dal tribunale si sono radunati circa 200 manifestanti del sindacato per chiedere giustizia, la gup Roberta Gentile ha anche condannato l’uomo a risarcire familiari e Si Cobas (con importo da stabilire in sede civile) e al pagamento di una provvisionale da 50mila euro per ciascuno dei quattro parenti costituitisi nel processo come parti civili – padre, madre, sorella e fratello – e difesi dagli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini e Marina Prosperi. La moglie di Belakhdim, Lucia Marzocca, e i due figli oggi di 5 e 7 anni che al momento della morte del padre si trovavano in Marocco, intenteranno invece causa. Escluse dal processo come responsabili civili solido la ditta dei trasporti per cui lavorava Spaziano, la campana D’Amora sas, e la compagnia assicurativa Nobis.

