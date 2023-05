Caserta, 5 mag. (LaPresse) – Il volto di Anna Frank, vittima della barbarie naziste, è apparso in un cartellone a Mondragone, in provincia di Caserta, con la maglia del Napoli come ‘insulto’ ai supporters azzurri. Lo striscione, accompagnato dalla scritta “Lei è napoletana, noi no”, è stato messo in risposta a uno striscione in piazza (‘Mondragone è tutta azzurra’), posizionato nei giorni scorsi dai tifosi partenopei. I caratteri sono quelli utilizzati dai gruppi di estrema destra.

