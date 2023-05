Milano, 5 mag. (LaPresse) – “In materia di migrazione, ad esempio, l’Italia non può più essere lasciata sola. Dobbiamo proteggere in modo migliore le nostre frontiere esterne e non lasciare che siano i trafficanti di esseri umani a decidere chi entra in Europa. Serve però un approccio più ampio e geopolitico, che si concentri sull’Africa e sui Balcani occidentali”. Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, nel suo videomessaggio di saluto alla convention di Forza Italia in corso a Milano. “A tal proposito – ha aggiunto Weber -, devo congratularmi con il mio amico Antonio per il suo lavoro eccezionale! Abbiamo bisogno di un’Europa più forte. E abbiamo bisogno che l’Italia sia più forte in Europa e che svolga appieno il suo ruolo. Ed è esattamente questo che sta facendo il governo”.

