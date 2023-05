Milano, 5 mag. (LaPresse) – “Io sono stato ministro degli Affari europei, ci vuole certamente rispetto per i nostri vicini, in Europa è sempre necessario lavorare con i nostri vicini, in particolare i grandi Paesi fra cui l’Italia, ma Gérald Darmanin ha ragione sul piano politico a ricordare i nostri disaccordi su alcuni temi fondamentali e a ricordare cos’è l’estrema destra dappertutto, in Italia come altrove, che fa molte promesse e in generale risolve pochi problemi”. Lo ha detto il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, intervistato da Europe 1. “Siamo a pochi mesi dalle elezioni europee, che sono fondamentali per il nostro continente, quindi bisogna anche ricordare le differenze politiche, i disaccordi, e continuare anche a lavorare, perché con i governi stranieri lavoriamo e sui temi fondamentali diciamo quello che pensiamo”, ha aggiunto Beaune.

