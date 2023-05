Milano, 5 mag. (LaPresse) – “Grazie a tutti per la vicinanza. Grazie a voi cittadini per tutto l’affetto che mi state manifestando in queste ore. Avanti, sempre con il sorriso”. Lo scrive sui social il leader M5S Giuseppe Conte su Facebook, oggi aggredito da un No vax durante un evento elettorale a Massa.

