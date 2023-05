Milano, 5 mag. (LaPresse) – “Una delle più grandi tragedie di Covid-19 è che non doveva andare così”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra. “Ora abbiamo gli strumenti e le tecnologie per prepararci meglio alle pandemie, per individuarle prima, per rispondere più rapidamente e per mitigarne l’impatto”, ha aggiunto il direttore dell’Oms.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata