Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Nell’ultimo anno, il Comitato di emergenza, e l’Oms, hanno analizzato attentamente i dati e considerato che sarebbe stato il momento giusto per abbassare il livello di allarme”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra. “Per più di un anno, la pandemia ha avuto una tendenza al ribasso, con l’aumento dell’immunità della popolazione a causa di vaccinazioni e delle infezioni, la diminuzione della mortalità e l’allentamento della pressione sui sistemi sanitari. Questa tendenza ha permesso alla maggior parte dei paesi di tornare alla vita come la conoscevamo prima”, ha aggiunto.

