Roma, 5 mag. (LaPresse) – “E’ finita la pandemia? Lo avevamo capito già da tempo”. Così Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, commenta a LaPresse la fine della pandemia di Covid dichiarata dall’Oms. “Abbiamo tutto sotto gli occhi: a meno che non si è fragili, anziani e con malattie importanti e quindi ogni virus – compreso quello del Covid – è capace di provocare danni importanti, tutti gli altri possono stare più tranquilli. La possibilità di aver avuto i vaccini e il fatto che il virus è ormai endemico ci ha portato ad una immunità che ci protegge e ci proteggerà in seguito. Quindi possiamo dire che ormai il tutto è finito qui”, aggiunge spiegando che è importante vaccinare i fragili ma per gli altri “parlare di vaccinazione ormai non ha più senso”.

