Milano, 4 mag. (LaPresse) – Un drone è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea russi vicino all’aeroporto di Belbek a Sebastopoli, in Crimea. Lo afferma il governatore della città, Mikhail Razvozhaev, in un messaggio via Telegram. Lo riporta Ria Novosti. Il governatore ha precisato che non ci sono stati feriti a seguito dell’incidente e che la situazione è sotto controllo.

