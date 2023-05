Bruxelles, 4 mag. (LaPresse) – Quanto al lancio del drone sul Cremlino “ho ascoltato il presidente Zelensky che ha affermato molto chiaramente che gli ucraini non sono coinvolti negli attacchi e stanno difendendo il paese, ma stanno combattendo sul loro territorio, che non stanno attaccando la Russia. Così è stato detto da Zelensky e questo è quello che ho da dire. Chiediamo alla Russia di non utilizzare questi presunti attacchi come scusa per continuare l’escalation della guerra”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri Sviluppo a Bruxelles. “Questo è ciò che ci preoccupa, che possa essere usato per giustificare più arruolamento di persone e più attacchi all’Ucraina. La cosa più importante che dobbiamo continuare a fare è sostenere l’Ucraina militarmente, politicamente ed economicamente. La migliore e unica soluzione per la guerra è che la Russia smetta di attaccare e si ritiri dall’Ucraina”, ha aggiunto.

