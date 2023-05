Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Sono orgoglioso di essere amico di Marine Le Pen e di essere al governo con Giorgia Meloni, e non accetto lezioni sull’immigrazione da chi respinge in Italia donne, bambini e uomini, continuando invece ad ospitare assassini e terroristi che in Italia dovrebbero tornare”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole del ministro degli Esteri francese, Gérald Darmanin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata