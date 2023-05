Milano, 4 mag. (LaPresse) – “È anche in uno spirito di solidarietà che il governo francese desidera lavorare con l’Italia per affrontare la sfida comune rappresentata dal rapido aumento dei flussi migratori, in particolare dal Mediterraneo centrale”. Così in una nota il ministero degli Esteri francese, dopo le parole del ministro Darmanin che aveva accusato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non essere in grado di risolver il problema migratorio. “La questione deve essere affrontata da tutti gli Stati membri, tenendo presente che possiamo avere successo ed essere efficaci solo attraverso un’azione concertata e un dialogo pacifico”, si legge nella nota. “Il rapporto tra Francia e Italia si basa sul rispetto reciproco, tra i nostri due paesi e tra i loro leader”. “La dimensione esterna della migrazione, che comporta in particolare il rafforzamento della cooperazione con i paesi di origine o di transito dei migranti, è uno dei pilastri della strategia europea ed è oggetto di discussioni tra i governi francese e italiano, in particolare tra i due Ministri degli Esteri”, conclude la nota.

