Milano, 4 mag. (LaPresse) – Una donna palestinese è stata uccisa da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano nella città di Huwwara, a sud della città occupata di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Secondo il ministero della Salute palestinese, la donna è stata identificata come Eman Ziyad Odeh, 26 anni. La donna è stata portata all’ospedale Rafidia dove è morta per le ferite riportate al petto.

