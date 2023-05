Roma, 4 mag. (LaPresse) – Un operaio di 43 anni è morto a Roma mentre lavorava con un frullino nel cantiere per la ristrutturazione di un appartamento. L’uomo, per circostanza ancora da chiarire, si è ferito alla gola ed è morto poco dopo. E’ successo in Via Gosio, non lontano da Ponte Milvio.

