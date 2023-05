Milano, 4 mag. (LaPresse) – Ferrari ha chiuso il primo trimestre del 2023 con consegne totali pari a 3.567 unità, in aumento del 9,7% rispetto al primo trimestre 2022, ricavi netti pari a 1.429 milioni di euro, in aumento del 20,5% rispetto all’anno precedente e un utile netto adjusted pari a 297 milioni di euro e utile diluito adjusted per azione pari a Euro 1,62. Lo riferisce la società in una nota.

