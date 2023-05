Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Oggi la consapevolezza dell’importanza delle Forze Armate per forze di cose è accresciuta. Non ce ne si può ricordare solo quando intervenite meritoriamente nella calamità, o per la missione Strade sicure, che va intensificata: lo chiedo al governo e al ministro della Difesa, a dare sicurezza nelle strade, nelle città attorno alle stazioni, diventate spesso luogo di insicurezza”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia per il 162esimo anniversario dell’Esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata