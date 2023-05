Francoforte (Germania), 4 mag. (LaPresse) – “Il settore bancario si è dimostrato resiliente rispetto alle tensioni sui mercati finanziari”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte. “Permangono significativi rischi al rialzo riguardo all’inflazione e la guerra in Ucraina può comportare un nuovo aumento dei costi di energia e dei beni alimentari, così come l’inflazione nel medio termine potrebbe continuare a salire oltre le aspettative”, ha detto ancora Lagarde.

