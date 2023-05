Bruxelles, 3 mag. (LaPresse) – In una comunicazione congiunta, la Commissione e l’alto rappresentante riuniscono il lavoro esistente e sviluppano nuovi orientamenti e nuovi strumenti sia a livello dell’Ue che degli Stati membri, alimentando anche un chiaro impegno a combattere la corruzione a livello globale. La Commissione propone una nuova direttiva sulla lotta alla corruzione. La proposta modernizza l’attuale quadro giuridico anticorruzione dell’Ue. Sensibilizzazione alla corruzione, attraverso la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, ricerca e programmi educativi per ridurre i rischi di corruzione e i reati. Garantire che il settore pubblico sia ritenuto responsabile secondo gli standard più elevati imponendo agli Stati membri l’obbligo di adottare norme efficaci sull’accesso aperto alle informazioni di interesse pubblico, la divulgazione e la gestione dei conflitti di interesse nel settore pubblico, la divulgazione e la verifica di patrimonio dei pubblici ufficiali e regolando l’interazione tra il settore privato e quello pubblico. Istituire organismi anticorruzione specializzati e garantire risorse e formazione adeguate alle autorità responsabili della prevenzione e della lotta alla corruzione. Armonizzare le definizioni dei reati perseguiti come corruzione in modo da coprire non solo la corruzione, ma anche l’appropriazione indebita, il traffico di influenza, l’abuso di funzioni, nonché l’ostruzione alla giustizia e l’arricchimento illecito connessi ai reati di corruzione. Aumenta il livello delle sanzioni penali per le persone fisiche e giuridiche e armonizza le circostanze aggravanti e attenuanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata