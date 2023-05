Roma, 3 mag. (LaPresse) – “La soluzione è semplice. Non c’è bisogno di intimidire nessuno, non c’è bisogno di usare armi, basterebbe lasciare il nostro territorio, che è riconosciuto da tutti i Paesi. Sarebbe molto più facile che usare qualsiasi tipo di manipolazione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa durante una visita non annunciata a Helsinki, rispondendo a una domanda sul presunto attentato al Cremlino, denunciato a Mosca. Lo riporta Ukrinform. “Non c’è vittoria per la Russia. Lui (Vladimir Putin ndr) non sa più come motivare i suoi cittadini e come mandare i suoi soldati a morire. Non ha vittorie, il secondo esercito al mondo ha perso sul campo di battaglia. Li abbiamo respinti”, ha aggiunto. E “ora deve fare qualcosa: tentativi di omicidio, droni. Si inventeranno sempre qualcosa”, ha concluso Zelensky.

