Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Una stazione ferroviaria e un incrocio, una casa, un negozio di ferramenta, un supermercato, una stazione di servizio: sapete cosa unisce questi luoghi? La scia di sangue che la Russia lascia con le sue granate, uccidendo i civili a Kherson e nella regione di Kherson”. Lo scrive il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in un tweet. “Ad oggi, 21 persone sono state uccise! 48 i feriti! Tutti civili! In un giorno incompleto! In una regione! Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime”, si legge nel messaggio, “non perdoneremo mai i colpevoli. Sconfiggeremo la Russia stato malvagio e chiederemo conto a tutti i responsabili!”.

