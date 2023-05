Bruxelles, 3 mag. (LaPresse) – Gli ambasciatori dell’Ue hanno approvato la decisione sulla misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine attraverso 1 miliardo di euro per l’approvvigionamento congiunto di munizioni e missili. Lo riferisce la presidenza svedese di turno del Consiglio Ue. Si tratta del secondo pilastro del piano Ue per aumentare l’invio di munizioni a Kiev.

