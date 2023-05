Milano, 3 mag. (LaPresse) – La difesa russa ha abbattuto due droni d’attacco in Crimea. Lo afferma Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea per la politica dell’informazione, sul proprio canale Telegram, come riporta l’agenzia Tass. “Le forze di difesa aerea hanno funzionato con successo nel sud-est della Crimea. Non ci sono feriti o vittime”, ha aggiunto sempre in un messaggio Telegram il presidente della Crimea, Sergey Aksyonov.

