Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Adesso in Europa abbiamo nuove sfide che richiamo l’attenzione e mettono alla prova la nostra comunità e la comunità internazionale. L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa ha creato una condizione del tutto imprevedibile e inattesa, riproponendo il dramma della guerra nel cuore del nostro continente che sembrava esserne definitivamente uscito”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, in occasione del 162esimo anniversario di costituzione dell’Esercito italiano. “Quindi, questi scenari richiedono un rafforzamento delle alleanze, del nostro impegno. Alleanze a cui abbiamo aderito liberamente per difendere i valori di libertà di popoli e di persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata