Milano, 3 mag. (LaPresse) – “L’Ucraina è impegnata in una guerra puramente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione russa. Questo non risolve alcun problema militare”. Lo scrive in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando l’accusa di Mosca mossa nei confronti di Kiev.

