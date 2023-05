Roma, 3 mag. (LaPresse) – Almeno 16 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite nei bombardamenti russi nella regione di Kherson. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, che cita i servizi stampa del procuratore generale e di quello regionale di Kherson. “Alle 16.30, a causa di caotici bombardamenti e proiettili che hanno colpito le infrastrutture civili nel centro regionale, 12 persone sono state uccise. Circa 22 sono rimaste ferite e versano in condizioni di diversa gravità”, si legge nella nota. A queste si aggiungono i tre dipendenti di una compagnia energetica morti in un bombardamento tra i villaggi di Stepanovka e Muzykovka. Mentre un uomo è morto in un attacco russo nella regione di Daryevskaya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata