Roma, 3 mag. (LaPresse) – La parata per il ‘Giorno della Vittoria’ il 9 maggio sulla Piazza Rossa “avrà luogo come previsto”. Lo ha confermato alla Tass l’addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non ci sono cambiamenti nei piani”, ha detto rispondendo a chi gli chiedeva se la storica parata, alla quale è prevista anche la presenza di politici esteri, sarebbe stata rinviata per motivi di sicurezza o se la partecipazione di Putin fosse in dubbio.

