Belgrado (Serbia), 3 mag. (LaPresse/AP) – Un adolescente ha aperto il fuoco stamattina in una scuola nel centro di Belgrado, in Serbia, causando dei feriti. Lo riferisce la polizia serba, mentre i media locali riferiscono che la guardia dell’istituto è rimasta uccisa. La polizia spiega di avere ricevuto una chiamata per la sparatoria nella scuola Vladislav Ribnikar intorno alle 8.40 e aggiunge che il sospetto responsabile, uno studente di seconda media, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo ha esploso diversi colpi dalla pistola del padre contro altri studenti e contro la guardia dell’istituto, che secondo i media locali è rimasta appunto uccisa.

