Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Prima di iniziare i lavori abbiamo rivolto un pensiero in ricordo della psichiatra Barbara Capovani in memoria della quale oggi si svolgeranno fiaccolate in diverse città d’Italia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’insediamento del tavolo tecnico sulla salute mentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata