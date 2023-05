Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Sappiamo che ci sono due dispersi a Fontanelice” in provincia di Bologna dove una frana si è abbattuta su un’abitazione”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Stiamo monitorando la situazione, emaneremo bollettini per aggiornare su quello che è lo stato dell’arte. Siamo particolarmente preoccupati per l’area metropolitana. Il quantitativo di pioggia caduto è molto elevato, bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi dobbiamo continuare a monitorare e lavorare”, ha concluso.

