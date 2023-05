Roma, 3 mag. (LaPresse) – Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in considerazione dell’intensa ondata di maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna, si sta recando nelle zone colpite per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività di protezione civile in corso.

