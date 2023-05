Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Domani andremo a Faenza insieme ai sindaci e faremo anche un punto sul bolognese, sperando che nel cesenate e nel modenese la situazione non peggiori. Siamo al lavoro per arginare una situazione che non ha precedenti storici”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna in un punto stampa presso la sede del Cor insieme all’assessora Irele Priolo e la direttrice Protezione Civile Nicolini precisando che “in cento anni di misurazione”, non c’è un dato simile a quello odierno “per quanta acqua è caduta da 48 ore, ininterrotta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata