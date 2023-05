Cagliari, 3 mag. (LaPresse) – Roberto Orlando, carabiniere di 28 anni, nato a Palermo e in servizio al IX Battaglione, ha perso la vita in un incidente stradale in viale Monastir a Cagliari. Secondo quanto si apprende, Orlando, che era in sella alla sua moto, stava percorrendo viale Monastir quando è stato travolto da un furgone che è sbucato da una stradina laterale.

