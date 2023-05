Palermo, 3 mag. (LaPresse) – Un cittadino marocchino di 47 anni è morto oggi pomeriggio a Palermo mentre stava riparando un autocompattatore della Rap, la società che si occupa della gestione dei rifiuti. L’uomo, dipendente di una ditta esterna che ha vinto l’appalto sulla manutenzione dei mezzi, è stato schiacciato da una delle presse utilizzate per comprimere i rifiuti. L’incidente è avvenuto alle 13 in via Ingham a Brancaccio, nel deposito dei mezzi dell’azienda partecipata. Inutili i tentativi di soccorrerlo. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo, ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni da schiacciamento. Sul posto carabinieri e personale dello Spresal dell’Asp di Palermo. Si attende la ricognizione del medico legale.

