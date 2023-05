Roma, 3 mag. (LaPresse) – Al momento “non ci sono garanzie” per estendere l’accordo sui cereali, ma è in corso “un lavoro serio” per fare in modo che ciò possa accadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista alla Tv turca Ntv. “Il presidente Erdogan ha sollevato una serie di questioni durante i contatti con Putin e Zelensky. Non ci sono garanzie assolute ma spero di ottenere risultati positivi”.

