Roma, 3 mag. (LaPresse) – – Dopo 3 mesi di riduzioni, la bolletta gas torna a crescere per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, segnando un +22,4% rispetto a marzo. Lo rende noto Arera nell’aggiornamento diffuso oggi in cui spiega che lincremento, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal recente ‘decreto bollette’ (DL 34/2023), della componente di sconto utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti.

