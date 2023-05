Milano, 3 mag. (LaPresse) – La Federal Reserve ha annunciato l’aumento della fascia obiettivo per i Fed Funds di 25 punti base, che passa al 5%-5,25% dal precedente 4,75%-5% di fine marzo. Lo riferisce la Fed in una nota, al termine dell’ultimo incontro del Fomc. Si tratta del livello più alto toccato dai Fed Funds dal 2007. “Il Comitato si propone di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi, il Comitato ha deciso di innalzare l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 5%-5,25%. Il Comitato seguirà attentamente le informazioni in arrivo e ne valuterà le implicazioni per la politica monetaria”, si legge nel comunicato diffuso al termine del meeting.

