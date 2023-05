Milano, 3 mag. (LaPresse) – “L’Alleanza atlantica e l’Unione europea sono i pilastri della nostra politica estera, della nostra concezione di sicurezza con riferimento ai valori della libertà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale in occasione del 162esimo anniversario di costituzione dell’Esercito italiano. “In questo momento dal Mar Baltico fino al Mar Nero, in diversi Paesi ci sono contingenti delle nostre forze armate e dell’Esercito, in particolare, che contribuiscono alla sicurezza collettiva in Europa. Desidero anche ringraziare l’Esercito per il contributo che fornisce così importante e così apprezzato ovunque”, ha aggiunto.

