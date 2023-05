Milano, 3 mag. (LaPresse) – Enel ha riportato ricavi per 26.414 milioni di euro nel primo trimestre del 2023 (34.1361 milioni di euro nel primo trimestre 2022, -22,6%). Lo riferisce il gruppo in una nota, spiegando che “la variazione è principalmente riconducibile ad una progressiva discesa dei prezzi dell’energia a seguito della normalizzazione del contesto energetico”. L’indebitamento finanziario netto è sceso a 58.901 milioni di euro (60.068 milioni di euro a fine 2022, -1,9%) e “i flussi di cassa della gestione operativa e i risultati della gestione straordinaria hanno più che compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e dal pagamento dei dividendi”. Gli investimenti ammontano a 2.873 milioni di euro (2.533 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +13,4%), con un incremento “attribuibile alla crescita degli investimenti in Enel Green Power ed Enel Grids”.

