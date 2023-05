Milano, 3 mag. (LaPresse) – Enel ha riportato un utile netto ordinario di gruppo di 1.512 milioni di euro (1.4842 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +1,9%), con una variazione che “riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti, dovuto all’aumento dei tassi di interesse combinato al maggior debito lordo del periodo rispetto al primo trimestre 2022, nonché il maggior carico fiscale e l’incremento delle interessenze dei terzi per i risultati conseguiti sostanzialmente in Spagna, America Latina e Romania”. Lo riferisce il gruppo in una nota. L’Ebitda ordinario ammonta a 5.463 milioni di euro (4.486 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +21,8%), con un incremento da ricondurre “alla crescita del business integrato, quale risultante dalla combinazione dei business di Generazione Termoelettrica e Trading, Enel Green Power, Mercati Finali ed Enel X, unitamente ai migliori risultati di Enel Grids”. L’Ebitda ammonta a 4.765 milioni di euro (4.5491 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +4,7%) e l’Ebit a 2.951 milioni di euro (2.8311 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +4,2%). La variazione riflette principalmente l’andamento positivo della gestione operativa, che ha più che compensato i maggiori ammortamenti rilevati nel corso del primo trimestre 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata