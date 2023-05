Bruxelles, 3 mag. (LaPresse) – “Penso che entro 12 mesi saremo in grado di aumentare la nostra capacità di produzione a 1 miliardo di proiettili all’anno in Europa”. Lo ha detto il commissionario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, nella conferenza stampa di presentazione della proposta di regolamento sulla produzione di munizioni. “È almeno 1 miliardo perché è stato un bel finanziamento. Quindi stiamo parlando di una capacità di un miliardo potenziando la nostra base industriale e devo dire che sono fiducioso perché usiamo lo stato dell’arte della nostra industria della difesa che ho indagato e monitorato personalmente nel corso delle ultime tre settimane”, ha spiegato. “Naturalmente, nel frattempo, dobbiamo continuare a liberare le nostre scorte e dobbiamo dare la priorità alla produzione in base al fabbisogno in Ucraina”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata