Milano, 3 mag. (LaPresse) – Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta folgorata in bagno mentre era da sola in casa a Montefalcione, in provincia di Avellino. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti dopo i soccorritori del 118, anche quello del cellulare caduto in vasca: la giovane sarebbe stata al telefono, forse con un’amica, mentre era nella vasca da bagno. La salma è stata portata all’ospedale Moscati di Avellino per tutti gli accertamenti che chiariranno la causa del decesso.

