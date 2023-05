Milano, 2 mag. (LaPresse) – I numeri forniti dagli Stati Uniti sui morti tra le truppe russe “sono inventati di sana pianta”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle 100.000 perdite stimate dalla Casa Bianca. “Washington non è in grado di dare alcuna cifra corretta, non hanno tali dati”, ha aggiunto Peskov, come riporta Ria Novosti, “si dovrebbe essere guidati solo dalle cifre che il ministero della Difesa russo pubblica in modo tempestivo”.

