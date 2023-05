Milano, 2 mag. (LaPresse) – Il Cremlino non sa nulla della missione di pace del Vaticano. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “No. Non si sa nulla”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito. Lo riporta Ria Novosti.

