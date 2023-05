Roma, 2 mag. (LaPresse) – Cina e India hanno votato la risoluzione dell’Onu con riferimento alla “aggressione” della Russia contro l’Ucraina. La risoluzione è intitolata ‘Cooperation between the United Nations and the Council of Europe: resolution/adopted by the General Assembly’. È quanto si legge sul sito delle Nazioni Unite.

